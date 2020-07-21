Лавров назвал темы завершившейся встречи с Зарифом
Москва, 21 июля, 2020, 20:25 — ИА Регнум. Вопросы двусторонних отношений, ситуацию в Афганистане, американские санкции, ситуацию на Ближнем Востоке обсудили в ходе переговоров в Москве российский и иранский министры иностранных дел Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф.
Об этом Лавров сообщил по итогам переговоров с коллегой из Ирана 21 июля.
Важной темой встречи стала борьба с распространением коронавирусной инфекции и совместные действия в этом направлении. Также Москва и Тегеран обсудили вопросы «торгово-инвестиционного сотрудничества», взаимодействия в сфере энергетики, в транспорте и в сельском хозяйстве.
Важной темой переговоров Тегерана и Москвы стала ядерная программа Ирана и судьба Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерной сделки).
Также стороны обсудили ситуацию в таких горячих точках мира, как Сирия, Афганистан, Йемен, вопрос конфликта Израиля и Палестины.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что Зариф перед началом переговоров передал от президента Ирана послание российскому лидеру Владимиру Путину.