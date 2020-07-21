Москва, 21 июля, 2020, 19:29 — ИА Регнум. Законопроект, призванный ускорить процедуру освобождения из-под стражи, внес в Госдуму депутат фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор

«Копия апелляционных приговора, постановления или определения либо выписка из их резолютивной части, в соответствии с которыми осужденный подлежит освобождению из-под стражи или от отбывания наказания, в течение часа после объявления закрытым судебного заседания посредством электронного документооборота направляется соответственно администрации места содержания под стражей, администрации места отбывания наказания. Если осужденный участвует в заседании суда апелляционной инстанции, апелляционные приговор, постановление или определение в части освобождения осужденного из-под стражи или от отбывания наказания исполняется немедленно», — отмечается в проекте закона.

Предполагается также прописать, что «освобождение подозреваемых и обвиняемых из-под стражи производится администрацией учреждения в течение часа с момента получения соответствующего решения суда либо постановления следователя, органа дознания или прокурора. Указанное правило распространяется также на случаи получения указанных актов посредством электронного документооборота».

Парламентарий сослался на правоприменительную практику, которая складывается таким образом, что, в случае вынесения решения об освобождении из-под стражи, освобождении от отбывания наказания лица, участвующего в заседании посредством видео-конференц-связи, фактическое освобождение происходит спустя длительное время — от суток до нескольких месяцев. Такая задержка связана с необходимостью получения администрацией следственного изолятора или исправительного учреждения заверенных копий соответствующих судебных актов посредством фельдъегерской связи либо иными, подразумевающими нарочное получение документов.