Кострома, 21 июля, 2020, 18:58 — ИА Регнум. За первые 6 месяцев 2020 года в Костромской области в 1,8 раза выросло количество дистанционных преступлений. Данные приведены в сравнении аналогичным периодом 2019 года — 1278 преступлений против 714. Такую статистику региональное УМВД озвучило 21 июля на заседании ведомственной коллегии в Костроме.

Наталья Диева ИА REGNUM

Число дистанционных краж денег за полугодие увеличилось в 2,2 раза (548 краж в 2020 году), количество случаев IT-мошенничества — в 1,4 раза.

Также в регионе на 8,1% возросло количество наркопреступлений. Наркотические и психотропные вещества в регионе стали чаще продавать через Интернет, сбыт веселящих смесей в общественных местах и на улицах напротив, сократился.

«Количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных «бесконтактным» в отчетном периоде составило 133, что в 2,7 раза больше, чем было зарегистрировано за аналогичный период 2019 года», — говорится в статистическом отчёте.

Самым часто изымаемым наркотиком стал синтетический N-метилэфедрон, героин и марихуана.

Вместе с тем в регионе на 16% сократилось количество уличных преступлений. По этим показателям во внутриведомственном рейтинге УМВД Костромская область вошла в двадцатку наиболее благополучных регионов России. Могла ли повлиять на снижение уличной преступности самоизоляция, статистики не уточнили.

Позитивные подвижки, как следует из отчёта УМВД, произошли в части подростковой преступности. Количество нарушений, совершенных детьми и подростками снизилось на 7,6% (61 преступление в 2020 году). Кроме этого, по итогам 6 месяцев в регионе наблюдалось снижение всех основных показателей аварийности: на 13,4% ДТП, число погибших в авариях сократилось на 20%, а раненых на 12,2%.

В целом, криминальную обстановку в регионе правоохранители назвали «стабильной и контролируемой». За первое полугодие в области зарегистрировали 4378 преступлений — на 2% больше, чем в прошлом году. Расследовать за этот период успели 2353 уголовных дел, общая раскрываемость преступлений составила 58,6%, что превышает показатели раскрываемости по России — 57,2%. Подавляющее количество преступлений были связаны с кражами и мошенничеством.