Кострома, 21 июля, 2020, 18:35 — ИА Регнум. В Костромской области для двоих выпускников сдача единого госэкзамена в 2020 году закончилась удалением за использование шпаргалок и телефонов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор регионального центра оценки качества образования «Эксперт» Сергей Фоминых.

Цитата из фильма «Операция «Ы"»

Первый инцидент произошел 16 июля на ЕГЭ по обществознанию, второй — 20 июля при написании биологии.

«Пока у нас таких выпускников двое, оба случая произошли в Костроме. 20 июля у девушки на экзамене по биологии выпала шпаргалка — я отправил ее на разбирательство в Рособрнадзор, и 16 июля школьник пронес телефон на обществознание. Если все подтвердится и суд вынесет соответствующее решение, дети получат штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Права на пересдачу предмета, с которого они были удалены, в этом году они иметь не будут. Цена шпаргалки — 2−3 выполненных задания, но целый год выпадает из жизни на получение высшего образования», — рассказал Фоминых.

Напомним, сдают ЕГЭ в этом году только те 11-классники, которым экзамены нужны для поступления в вуз. Остальным выпускникам оценки в аттестат выставят по итогу года. На данный момент в Костромской области насчитали семь «стобалльников». Четверо выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, двое — по информатике и один — по литературе. Общие итоги ЕГЭ в регионе станут известны 27 июля.