В Костроме двоих выпускников удалили с ЕГЭ за шпаргалки
Кострома, 21 июля, 2020, 18:35 — ИА Регнум. В Костромской области для двоих выпускников сдача единого госэкзамена в 2020 году закончилась удалением за использование шпаргалок и телефонов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор регионального центра оценки качества образования «Эксперт» Сергей Фоминых.
Первый инцидент произошел 16 июля на ЕГЭ по обществознанию, второй — 20 июля при написании биологии.
Напомним, сдают ЕГЭ в этом году только те 11-классники, которым экзамены нужны для поступления в вуз. Остальным выпускникам оценки в аттестат выставят по итогу года. На данный момент в Костромской области насчитали семь «стобалльников». Четверо выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, двое — по информатике и один — по литературе. Общие итоги ЕГЭ в регионе станут известны 27 июля.