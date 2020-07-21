Рыбинск, Ярославская область, 21 июля, 2020, 18:19 — ИА Регнум. В Ярославской области директор предприятия «Рыбинскэлектротранс» опубликовал письмо к мэру Рыбинска Денису Добрякову с просьбой не закрывать троллейбусный маршрут № 5. Письмо опубликовано в социальных сетях.

Https://www.rtu76.ru/ Троллейбус №5 в Рыбинске

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти города уведомили предприятие о расторжении контракта из-за превышения количества рейсов. Новость вызвала бурное обсуждение в городе. Многие жители выступают против замены троллейбусов автобусами ПАЗ.

Предприятие направило мэру свои предложения по урегулированию ситуации. Они заключаются в следующем:

«АО «Рыбинскэлектротранс» направляет в Ваш адрес просьбу об отзыве уведомления о расторжении контракта с обязательствами выполнять условия контракта по объему транспортной работы. Департамент ЖКХ, транспорта и связи вносит изменения в контракт, увеличивая количество троллейбусов до 9 единиц. Департамент ЖКХ, транспорта и связи организует работу по разработке согласованного расписания по троллейбусному маршруту № 5 и автобусному маршруту № 25 для обеспечения равномерного интервала движения», — говорится в письме.

Ранее городские власти сократили количество троллейбусов с 12 до 6, увеличив на 6 количество автобусов местного индивидуального предпринимателя.

По сути троллейбусное предприятие предлагает администрации компромисс, поделив шесть спорных рейсов пополам. Реакция администрации Рыбинска пока неизвестна.