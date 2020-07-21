Мэру Рыбинска предложили троллейбусный компромисс
Рыбинск, Ярославская область, 21 июля, 2020, 18:19 — ИА Регнум. В Ярославской области директор предприятия «Рыбинскэлектротранс» опубликовал письмо к мэру Рыбинска Денису Добрякову с просьбой не закрывать троллейбусный маршрут № 5. Письмо опубликовано в социальных сетях.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти города уведомили предприятие о расторжении контракта из-за превышения количества рейсов. Новость вызвала бурное обсуждение в городе. Многие жители выступают против замены троллейбусов автобусами ПАЗ.
Предприятие направило мэру свои предложения по урегулированию ситуации. Они заключаются в следующем:
Ранее городские власти сократили количество троллейбусов с 12 до 6, увеличив на 6 количество автобусов местного индивидуального предпринимателя.
По сути троллейбусное предприятие предлагает администрации компромисс, поделив шесть спорных рейсов пополам. Реакция администрации Рыбинска пока неизвестна.