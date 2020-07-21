Вашингтон, 21 июля, 2020, 18:19 — ИА Регнум. ВВС США официально выкупили восемь истребителей пятого поколения F-35A «Лайтнинг-2», выпущенных корпорацией Lockheed Martin для Турции, сообщает 21 июля Defense News.

Senior Airman Brett Clashman, U.S. Air Force F-35A

Соответствующее объявление о контракте было опубликовано в ежедневном пресс-релизе Пентагона.

ВВС США заключили с Lockheed Martin контракт на $861,7 млн, который предполагает приведение восьми самолетов в турецкой модификации в соответствие со стандартами ВВС США, а также производство еще шести F-35A.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция планировала получить 100 истребителей F-35A и в июне 2018 года первые два самолета были отправлены на базу ВВС США «Льюк», где началось обучение турецких пилотов и технического персонала.

Однако в 2019 году Конгресс США решил приостановить участие Турции в программе совместного производства F-35 и остановить поставку этих самолетов из-за закупки Анкарой российских комплексов ПВО С-400 «Триумф».