Дмитрий Миронов: важно, чтобы людям было комфортно на Ярославской земле
Ярославль, 21 июля, 2020, 17:34 — ИА Регнум. Ярославская область заняла 12-е место (из 85 регионов) в рейтинге качества жизни граждан в регионах России, подготовленном агентством «Национальные кредитные рейтинги». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
Индекс учитывает десять показателей работы правительства региона. Это уровень покупательской активности, занятость, кредитоспособность жителей, доступность жилья, обеспеченность больницами, поликлиниками, школами, детскими садами и так далее. Ярославская область продемонстрировала высокие показатели в социальной сфере, обеспеченности жильем и платежеспособности населения.
По обеспеченности жильем Ярославская область опередила Санкт-Петербург и Москву, которые являются лидерами рейтинга. В последние годы область демонстрирует рекордные темпы жилищного строительства. Также в Ярославской области хорошее соотношение численности школьников и педагогов, пациентов и врачей. Обеспеченности кадрами способствует наличие профильных вузов — медицинского и педагогического, руководство которых работает в тесном контакте с областным правительством по подготовке специалистов, необходимых для региона.
Также в Ярославской области выше, чем в среднем по России, уровень вкладов населения в банках. Выше среднего и средний размер официальных доходов жителей.