Ярославль, 21 июля, 2020, 17:34 — ИА Регнум. Ярославская область заняла 12-е место (из 85 регионов) в рейтинге качества жизни граждан в регионах России, подготовленном агентством «Национальные кредитные рейтинги». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

Индекс учитывает десять показателей работы правительства региона. Это уровень покупательской активности, занятость, кредитоспособность жителей, доступность жилья, обеспеченность больницами, поликлиниками, школами, детскими садами и так далее. Ярославская область продемонстрировала высокие показатели в социальной сфере, обеспеченности жильем и платежеспособности населения.

«Повышение качества жизни в Ярославской области — главная задача правительства региона. Сегодня мы видим результаты нашей работы, отраженные в цифрах. Безусловно, 12-е место, не повод останавливаться на достигнутом. Важно, чтобы людям было комфортно на Ярославской земле, чтобы им хотелось здесь жить, трудиться, растить детей. Сделаем для этого все необходимое», — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

По обеспеченности жильем Ярославская область опередила Санкт-Петербург и Москву, которые являются лидерами рейтинга. В последние годы область демонстрирует рекордные темпы жилищного строительства. Также в Ярославской области хорошее соотношение численности школьников и педагогов, пациентов и врачей. Обеспеченности кадрами способствует наличие профильных вузов — медицинского и педагогического, руководство которых работает в тесном контакте с областным правительством по подготовке специалистов, необходимых для региона.

«Мы активно боремся за то, чтобы из системы образования не вымывались узкие специалисты, такие как логопеды, дефектологи, психологи. Например, в системе образования региона работает около 600 психологов, это хороший показатель», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM ректор Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского Михаил Груздев.

Также в Ярославской области выше, чем в среднем по России, уровень вкладов населения в банках. Выше среднего и средний размер официальных доходов жителей.