Москва, 21 июля, 2020, 17:28 — ИА Регнум. Если президент США Дональд Трамп переизберётся на новый срок, то он начнёт воплощать в жизнь политику по экономическому сдерживанию Германии. Об этом 21 июля заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Нужно учесть ещё одно обстоятельство, что Трамп уже анонсировал, что будет требовать от Германии, главного экспортёра в Евросоюзе, чтобы она уменьшила свой профицит внешнеторгового баланса, который у неё с Соединёнными штатами Америки — 150 млрд долларов в год», — заявил Хазин.

«Если речь идёт о семи годах, то это как раз получается 1 трлн. То есть, другими словами, Германия, на самом деле, должна за эти же семь лет… может существенно недополучить тех денег, которые она получает сегодня», — указал он.

21 июля завершился саммит Евросоюза, на котором обсуждался план его восстановления после эпидемии коронавируса и семилетний бюджет на 2021−2027 годы.

Переговоры продолжались почти 90 часов, по итогам которых главы государств не без труда достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021−2027 годы объёмом в 1 трлн 74,3 млрд евро и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объёмом 750 млрд евро.

Это вдвое превышает бюджет Евросоюза 2014−2020 годов, который составлял 960 млрд евро.