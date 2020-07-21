Москва, 22 июля, 2020, 02:35 — ИА Регнум. Спрос на квартиры эконом-класса в новостройках Москвы и Петербурга упал, в то время как спрос на жилье в регионах вырос. Среди экспертов есть мнение, что это не надолго и вскоре восстановится спрос и вырастут цены (а не, как предвещали в начале пандемии, сильно упадут). Об одном аспекте этого тренда, который стоило бы уловить и развить, а не прятать ради пущего раздувания человейников на окраинах больших городов, пишет корреспондент ИА REGNUMДарья Алексеева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мегаполис

Понятно, что для переезда из регионов в крупные города у людей есть веские причины. Эту тенденцию хорошо улавливает Кудрин, который предложил создать в нашей стране еще одну агломерацию, которая объединила бы вокруг Екатеринбурга Пермь, Челябинск и другие крупные города. Чтобы повысить производительность. Она повысится, только вот рождаемость в этих агломерациях будет падать, а регионы — пустеть. Ими не будут заниматься, они не будут вносить свой вклад в развитие страны, а мы будем терять не только тактически — но и стратегически, ведь свято место пусто не бывает, и на территорию, с которой само государство обращается как с «не особо нужной», всегда найдутся щедрые «инвесторы» из-за рубежа, которые внесут свое выгодное предложение: господа, если вам всё равно не надо, давайте мы там тихонечко обустроимся.

Неужели у нас мало примеров подобной уловки? Вокруг Байкала не резвятся китайцы? Курилы не хотят «совместно хозяйственно-экономически развивать» японцы, которым дела нет до наших граждан, а есть дело только до наших земель? Как давно идут за пределами нашей страны разговоры о том, что нечестно, когда такая большая и богатая территория принадлежит одной России? Россия отбивается от подобных поползновений юридически и политически, и было бы очень кстати подкреплять наши слова и законы действиями на местах, а лучшим действием было бы развивать наши земли.

Читайте статью Дарьи Алексеевой «Станем ли мы свидетелями «русского чуда»?».