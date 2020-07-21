Москва, 21 июля, 2020, 17:21 — ИА Регнум. Мэрия Москвы готова потратить на систему распознавания лиц в столичном метро почти 1,4 млрд рублей. Соответствующий лот размещён на официальном портале государственных закупок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 393 009 503,12 рубля. Форма закупки — электронный аукцион. Таким образом, победителем будет выбран участник, который соответствует всем требованиям и предложит наименьшую стоимость за выполнение работ. Заказчиком выступает департамент Москвы по конкурентной политике.

Согласно технической документации, работы выполняются с целью повышения безопасности пассажирских перевозок и оперативного реагирования на возникновение событий. В рамках работ планируется оборудовать системой распознавания лиц 1538 вагонов метро. Для этого необходимо будет установить дополнительные камеры видеонаблюдения.