Курск, 21 июля, 2020, 16:59 — ИА Регнум. В Курской области жители деревни Кукуевка записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы привлечь внимание к своей земельной проблеме, сообщил портал «КП — Курск».

Цитата из видео «Видеообращение к Президенту РФ В.В. Путину». vk.com/kukuevka_new Картофельное поле в форме надписи «В. В. Путин, помогите Кукуевке»

Жители деревни высадили картошку в форме надписи «В. В. Путин, помогите Кукуевке» и сами вышли к грядкам с плакатами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблема Кукуевки заключается в том, что участки там люди получили до того, как были определены границы заповедника имени Алёхина. В 2018 году охранная буферная зона вокруг заповедника была документально оформлена, а Кукуевка находится именно на этой территории.

Теперь местные жители не могут узаконить свои постройки, так как строительство в буферной зоне запрещено. Ранее, в феврале, губернатор Роман Старовойт заявил, что проблема решается с участием Минприроды РФ и администрации региона.