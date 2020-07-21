Тамбов, 21 июля, 2020, 16:51 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 21 июля, вручил ключи от 13 реанимобилей главным врачам государственных учреждений здравоохранения региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Автомобили скорой медицинской поставлены по распоряжению правительства России

Автомобили скорой медицинской помощи класса «С» поставлены на Тамбовщину по распоряжению правительства России. В ходе мероприятия Александр Никитин осмотрел реанимобили, пообщался с медицинскими работниками, а лучшим из них вручил благодарственные письма администрации Тамбовской области.

Глава региона также поблагодарил медицинских работников за труд, пожелал им крепкого здоровья и отметил, что в регионе идет целенаправленная работа по совершенствованию системы оказания скорой медицинской помощи. Ведь от качества оперативности и четкости деятельности этого подразделения зависит жизнь и здоровье жителей Тамбовщины.

Tambov.gov.ru Губернатор Александр Никитин вручил ключи от 13 реанимобилей главным врачам государственных учреждений здравоохранения

Интенсивная эксплуатация санитарного автотранспорта требует постоянного обновления автопарка. Так, в течение последних четырёх лет в регионе регулярно обновлялся автопарк службы скорой медицинской помощи. Поставлено 93 автомобиля, что значительно повысило доступность скорой и неотложной медицинской помощи жителям области.

«Служба скорой медицинской помощи будет развиваться и далее», — подчеркнул Александр Никитин.

Отметим, что работа службы скорой медицинской помощи организована во всех областных государственных учреждениях здравоохранения. Сформировано 332 выездные бригады, санитарный автопарк службы представлен 216 автомобилями скорой медицинской помощи, полностью оснащенными необходимым медицинским оборудованием и системой ГЛОНАСС.