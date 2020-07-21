Тамбов, 21 июля, 2020, 16:37 — ИА Регнум. В Тамбовской области в 2020 году в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения» запланировано создание 1500 рабочих мест для организации оплачиваемых общественных работ,сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.В настоящее время 1082 человека уже устроены на временные работы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Озеленение двора

Под общественными работами понимается трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу. В период участия в общественных работах выплачивается заработная плата в размере не ниже минимального размера оплаты труда — 12 130 рублей.

В настоящее время органами службы занятости населения области организованы общественные работы по благоустройству, озеленению прилегающих территорий, обслуживанию зон отдыха, пляжей в сельской местности — по прополке, сбору урожая, уборке складов, приведению в порядок мест захоронений.

Как отмечают в региональном управлении труда и занятости населения, практика организации общественных работ на территории области, увеличение их масштабов, финансирование из различных источников подтверждают эффективность этой формы временной занятости населения. Напомним, что недавно распоряжением правительства России Тамбовской области выделено 19 млн рублей на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда, направленных на поддержку занятости работников организаций и предотвращение массового высвобождения в условиях выхода из карантина.

Мероприятия предусматривают не только организацию общественных работ, но и временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения.

Власти отмечают, что в целом в Тамбовской области реализуется весь комплекс мер активной политики в сфере занятости за счет средств федерального и областного бюджета, что позволяет сохранять стабильную ситуацию на рынке труда и не допускать значительного роста безработицы.