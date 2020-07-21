Переславль-Залесский, Ярославская область, 21 июля, 2020, 16:26 — ИА Регнум. В микрорайоне Чкаловский Переславля-Залесского Ярославской области, несмотря на обещания властей, по-прежнему отсутствует горячее водоснабжение. Срок появления горячей воды в квартирах жителей неизвестен. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Котельная в Переславле

Напомним, 17 июля 2020 года Переславский районный суд по иску прокуратуры обязал ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль «и АО «Газпром газораспределение Ярославль» подать газ на котельную в микрорайоне Чкаловский. Администрация Переславля анонсировала включение горячей воды на 21 июля. По сообщениям администрации, газовики пустили газ. Однако горячая вода так и не появилась. Оказалось, что собственники котельной — Юрий Егоров и Михаил Бондаренко — опломбировали задвижку на газовой трубе на входе в котельную. Без решения собственников запустить котельную нельзя.

«Администрация города готова вступить в переговоры с Бондаренко и Егоровым по передаче им котельной при условии, что они будут совместно ее эксплуатировать (не вступая в судебные тяжбы о том, кому она принадлежит) и бесперебойно обеспечивать жителей микрорайона тепловым ресурсом и ГВС. Они приглашены на завтра на совместное подписание акта о передаче имущества ООО «ТЭСК» и ООО «Моторгаз-Транстехгаз». О результатах переговоров проинформируем. Приносим извинения, что не удалось исполнить обещание о возобновлении подачи ГВС в установленные сроки. Со своей стороны сообщаем, что регламентные работы на котельной проведены, она готова к приёмке газа и запуску,» — сообщается на страницах администрации Переславля-Залесского в социальных сетях.

Неизвестно, согласятся ли собственники котельной в Чкаловском микрорайоне — Юрий Егоров и Михаил Бондаренко — на условия, предлагаемые администрацией. До сих пор договориться не удавалось в течение уже многих лет. Собственники постоянно жалуются в прокуратуру на самоуправство администрации. В прошлом году дело дошло до того, что администрация отстранила обоих собственников от управления котельной путем введения режима чрезвычайной ситуации. Сейчас обстоятельства складываются таким образом, что с собственниками снова надо договариваться, а осенью, возможно, придется снова вводить режим ЧС.