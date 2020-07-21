Микрорайон Переславля-Залесского опять остался без горячей воды
Переславль-Залесский, Ярославская область, 21 июля, 2020, 16:26 — ИА Регнум. В микрорайоне Чкаловский Переславля-Залесского Ярославской области, несмотря на обещания властей, по-прежнему отсутствует горячее водоснабжение. Срок появления горячей воды в квартирах жителей неизвестен. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, 17 июля 2020 года Переславский районный суд по иску прокуратуры обязал ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль «и АО «Газпром газораспределение Ярославль» подать газ на котельную в микрорайоне Чкаловский. Администрация Переславля анонсировала включение горячей воды на 21 июля. По сообщениям администрации, газовики пустили газ. Однако горячая вода так и не появилась. Оказалось, что собственники котельной — Юрий Егоров и Михаил Бондаренко — опломбировали задвижку на газовой трубе на входе в котельную. Без решения собственников запустить котельную нельзя.
Неизвестно, согласятся ли собственники котельной в Чкаловском микрорайоне — Юрий Егоров и Михаил Бондаренко — на условия, предлагаемые администрацией. До сих пор договориться не удавалось в течение уже многих лет. Собственники постоянно жалуются в прокуратуру на самоуправство администрации. В прошлом году дело дошло до того, что администрация отстранила обоих собственников от управления котельной путем введения режима чрезвычайной ситуации. Сейчас обстоятельства складываются таким образом, что с собственниками снова надо договариваться, а осенью, возможно, придется снова вводить режим ЧС.