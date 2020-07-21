Тамбов, 21 июля, 2020, 16:14 — ИА Регнум. В Тамбовской области в этом году объем финансирования мероприятий национального проекта «Образование» увеличен к уровню 2019 года почти в два раза и превысит 1 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Здание администрации Тамбовской области

В ходе еженедельного совещания у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина был рассмотрен процесс реализации нацпроекта «Образование» по всем направлениям. По данным управления образования и науки области, в этом году объем финансирования мероприятий национального проекта увеличен относительно прошлогоднего почти вдвое и составляет 1 млрд 3 млн рублей. Федеральная поддержка получена на реализацию 11 мероприятий нацпроекта, самые крупные из них — строительство школ в Котовске и Умете.

Как отметила начальник управления образования и науки области Татьяна Котельникова, согласно разработанному графику ввода новых объектов системы образования, в 2020 году с 1 сентября откроется центр цифрового образования детей «IT-КУБ», в формате федеральной сети «Доброшкол» начнет работать коррекционная школа в деревне Красненькая, после капремонта школьников встретит Сампурский филиал Сатинской школы на 250 мест, откроются обновленные спортзалы в семи школах муниципалитетов, начнут работу 42 центра цифрового и гуманитарного образования «Точки роста», а также девять современных мастерских, оборудованных в соответствии с международными стандартами в педагогическом и строительном колледжах. Откроются 3,5 тысячи новых мест дополнительного образования в разных районах области.

С 1 октября начнут работу четыре мастерские по группе компетенций «Социальная сфера», пять мастерских по группе компетенций «Строительство». С 1 ноября откроется мобильный технопарк «Кванториум».

На декабрь запланировано завершение строительства школы «ЭКОТЕХ+» в Котовске на 825 мест и ввод в эксплуатацию спортивно-оздоровительного лагеря «Тамбовский Артек». А в двух школах города Мичуринска после капитального ремонта зданий будет возобновлен учебный процесс для тысячи учащихся.

Александр Никитин позитивно оценил работу над реализацией нацпроекта «Образование» всех задействованных структур и поблагодарил всех ее участников.

«Тамбовская область выглядит достойно по уровню контрактации, организации работы и грамотному освоению средств», — отметил он и поручил четко придерживаться графика работ по всем нацпроектам.