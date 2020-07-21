Калуга, 21 июля, 2020, 13:11 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 20 июля вместе с начальником управления городского хозяйства Александром Шпиренко проверили состояние дворов и межквартальных проездов в центральной части города. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, работы по ремонту и благоустройству двора дома №21 по улице Тульской начались более недели назад. Подрядчик отфрезеровал старый асфальт, демонтировал бордюры, частично установил новые, после чего работы остановились. Сейчас двор напоминает заброшенную стройплощадку: горы строительного мусора, штабеля новых бордюрных камней, передвигаться по двору очень непросто, особенно для пожилых людей.

Пресс-служба Городской думы Калуги Двор дома 926 по улице Кирова

Пресс-служба Городской думы Калуги Двор дома 21 по улице Тульской

«В прошлый четверг, 9 июля, во дворе работало четыре человека, но уже на протяжении нескольких дней здесь нет ни людей, ни техники, — отметил Александр Иванов. — Очевидно, что подрядчик ООО «СПК «Век» по результатам конкурса выиграл много лотов, ему не хватает ни людских ресурсов, ни техники на весь объём работ. К сожалению, подобная ситуация повторяется в нашем городе из года в год. Управлению городского хозяйства поручено принять необходимые меры и активизировать работы».

Проезды в районе домов №5 и №7 по улице Николо-Козинской и проезд в районе дома №81 по улице Дзержинского нуждаются в ямочном ремонте. По мнению главы городского самоуправления, связано это с тем, что после работ по замене коммуникаций ресурсоснабжающие организации зачастую небрежно подходят к ликвидации разрытий.

Пресс-служба Городской думы Калуги Двор дома 21 по улице Тульской

В настоящее время уже подготовлены сметы для проведения ямочного ремонта, необходимые средства предусмотрены в бюджете, всё это позволяет надеяться, что в скором времени проезды будут отремонтированы.

В доме №92б по улице Кирова были проведены масштабные работы по капитальному ремонту, обновлены кровля и фасад.

«Жители дома планируют принять участие в конкурсе «Дом образцового содержания», — пояснил Александр Иванов. — Но внешний облик прилегающей территории портят заросли бурьяна, а также строительный мусор, оставшийся после демонтажа заброшенного гаража. Уверен, что дворы в центральной части города должны выглядеть достойно, городским службам поставлена задача в ближайшее время навести здесь порядок».

Глава городского самоуправления продолжит регулярно проверять состояние дворовых территорий и ход капитального ремонта многоквартирных домов.