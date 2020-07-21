Глава самоуправления Калуги проверил состояние дворов
Калуга, 21 июля, 2020, 13:11 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 20 июля вместе с начальником управления городского хозяйства Александром Шпиренко проверили состояние дворов и межквартальных проездов в центральной части города. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, работы по ремонту и благоустройству двора дома №21 по улице Тульской начались более недели назад. Подрядчик отфрезеровал старый асфальт, демонтировал бордюры, частично установил новые, после чего работы остановились. Сейчас двор напоминает заброшенную стройплощадку: горы строительного мусора, штабеля новых бордюрных камней, передвигаться по двору очень непросто, особенно для пожилых людей.
Проезды в районе домов №5 и №7 по улице Николо-Козинской и проезд в районе дома №81 по улице Дзержинского нуждаются в ямочном ремонте. По мнению главы городского самоуправления, связано это с тем, что после работ по замене коммуникаций ресурсоснабжающие организации зачастую небрежно подходят к ликвидации разрытий.
В настоящее время уже подготовлены сметы для проведения ямочного ремонта, необходимые средства предусмотрены в бюджете, всё это позволяет надеяться, что в скором времени проезды будут отремонтированы.
В доме №92б по улице Кирова были проведены масштабные работы по капитальному ремонту, обновлены кровля и фасад.
Глава городского самоуправления продолжит регулярно проверять состояние дворовых территорий и ход капитального ремонта многоквартирных домов.