Москва, 21 июля, 2020, 15:22 — ИА Регнум. Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, существенно повышающий штрафы за торговлю насваем и снюсом, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

Снюс

Штраф за оптовую или розничную продажу насвая и снюса составит для граждан от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Кроме того, продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий будет штрафоваться на сумму 20 тыс. — 40 тыс. рублей для граждан, для должностных лиц штраф составит от 40 тыс. до 70 тыс. рублей, а для юрлиц — от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.