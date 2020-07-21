Ульяновск, 21 июля, 2020, 14:41 — ИА Регнум. В Ульяновской области началась уборка урожая и высокими темпами идёт заготовка кормов. С ходом мероприятий в рамках рабочей поездки в Павловский район ознакомился губернатор Сергей Морозов. В частности, он побывал в КФХ «Пимченков», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Ulgov.ru Губернатор Сергей Морозов побывал в КФХ «Пимченков»

В ходе визита Сергей Морозов уделил особое внимание заготовке кормов, подчеркнув, что эта работа «идёт высокими темпами». Кормовые культуры посеяны на площади 71,5 тыс. гектаров, что на 10,% выше планового значения, в том числе кукурузы на силос — 2,6 тыс. гектаров, силосных культур — 400 гектаров, однолетних и многолетних трав — соответственно 48,53 тыс. и 5,4 тыс. гектаров.

«Планы по заготовке сена и сенаж на сегодняшний день аграриями региона перевыполнены. Всего заготовлено 56 824 тонны сена, сенажа заготовлено 135 541 тонна. Осталось заготовить меньше 10% кормов, это позволит обеспечить наши хозяйства кормами собственного производства», — сказал ульяновский губернатор.

Ulgov.ru КФК в Ульяновской области

Глава региона также посетил животноводческую ферму КФХ «Пимченков», которая была реконструирована в 2017 году: на это было направлено 7,5 млн рублей, в том числе 6 млн рублей — грантовые средства в рамках программы «Поддержка семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств», остальные — собственные средства. По словам главы КФХ Александра Пимченкова, в настоящее время здесь содержатся 298 голов крупного рогатого скота, в том числе 113 коров, 1 тыс. овец. В этом году планируется приобрести 30 нетелей и построить телятник на 60 голов.

«В дальнейшем планируем заняться переработкой. Моя давняя мечта — производить молочные сладости для детей», — сообщил глава КФХ.

По его словам, посевная площадь в 2020 году в хозяйстве составила 3820 га, регулярно пополняется тракторный парк.

Ulgov.ru Глава региона Сергей Морозов в КФХ «Пимченков»

Напомним, глава КФХ Александр Пимченков подписал с региональным минсельхозом и научно-образовательным кластером Ульяновской области соглашение, в рамках его реализации запланировано получение высокой урожайности выращиваемых растений при минимальных затратах труда и материально-финансовых средств на единицу качественной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в области хотят увеличить урожай зерновых с 1,1 млн тонн (в 2019 году) до 2 млн, в том числе за счёт использования элитных семян и грантовой поддержки учёных-аграрников. В прошлом году, по оценке властей, более 60% урожая составили зерна пшеницы третьего класса, треть — четвёртого класса.

Подробнее: В Ульяновской области учёных-аграрников поддержат грантами