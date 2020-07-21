Хабаровск, 21 июля, 2020, 14:33 — ИА Регнум.

Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Богданов назначен заместителем мэра Хабаровска по городскому хозяйству

Алексей Богданов, полуфиналист от Дальневосточного федерального округа конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — назначен на должность первого заместителя мэра Хабаровска по городскому хозяйству.

Алексей Богданов родился в Хабаровске в 1981 году. Имеет два высших образования: в 2003-м окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения, в 2012-м — Хабаровскую государственную академию экономики и права. До настоящего назначения занимался коммерческой деятельностью в таких направлениях, как транспортно-логистическая сфера, организация проектирования зданий, строительство и технический надзор. Опыт работы руководителем более 13 лет.

«Круг обязанностей очень широк, но все они относятся к организации устойчивого развития комфортной городской среды. Это сфера ЖКХ, в том числе развитие городских инженерных сетей, обеспечение граждан жильём, подготовка к отопительному сезону, а также решение вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, административно-технического контроля и многие другие сферы, так или иначе связанные с жизнедеятельностью города. Постараюсь выстроить работу блока по городскому хозяйству так, чтобы возникающие задачи решались быстро и эффективно на всех уровнях ответственных лиц», — рассказал о своих планах в новой должности первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Алексей Богданов.

Алексей принял участие в третьем сезоне конкурса «Лидеры России» и стал полуфиналистом.

«Конкурс «Лидеры России» произвёл эффект встряски и показал, что предела нет. Все ограничивающие установки у нас в голове. Не надо бежать от ситуаций, где вам больно и тяжело, нужно искать их. А найдя, пресечь всякую жалость к себе и ценить сложность задачи, которую вы решаете», — отметил полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Алексей Богданов, — «Потребность в пополнении команды оценить можно будет в ближайшее время. Не исключаю возможности привлечения в неё других участников конкурса «Лидеров России».