Ульяновск, 21 июля, 2020, 14:26 — ИА Регнум. В Ульяновской области в 2021 году начнется проектирование объездной дороги вокруг поселка Павловка. Соответствующее поручение дал губернатор Сергей Морозов в ходе рабочей поездки в Павловский район, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Ulgov.ru Рабочая поездка губернатора Сергея Морозова в Павловский район

Глава региона, оценивая дорожную обстановку, констатировал, что для жителей Павловского района подъездная дорога к селу Октябрьское является «важной артерией и точкой роста»: ведёт к карьеру и крупным промышленным предприятиям, поэтому из-за активного движения большегрузного транспорта «дорожное покрытие испытывает серьезную нагрузку».

«Необходимо высвободить трассу для пользования исключительно пассажирским и легковым транспортом и продумать объездную дорогу для большегрузов», — сказал Сергей Морозов.

Ulgov.ru В Паловском районе

Он поручил министерству промышленности и транспорта Ульяновской области совместно с администрацией Павловского в 2021 году «приступить к проектированию объездного пути».

По данным властей, в 2018 году на дороге «Подъезд к с. Октябрьское» возросла интенсивность движения грузового транспорта из-за работы карьера, что привело к разрушению асфальтобетонного покрытия. Для обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе на маршруте регулярной перевозки школьников, ежегодно проводится ямочный ремонт. В 2020 году на ремонт выделено 10 млн рублей, в настоящее время выполнено 10% от общего объема. Работы планируется завершить до 15 августа.

Первый вице-премьер Ульяновской области Андрей Тюрин уточняет, что в Павловском районе проводится «комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения: устанавливаются знаки, наносится горизонтальная разметка». Подъездная дорога ремонтируется с целью обеспечения безопасности движения.

«В 2021 году приступим к ремонту дороги Николаевка — Павловка — граница области у села Илюшкино и установке освещения на транзитном участке», — сообщил Тюрин.

Ulgov.ru В 2021 году начнется проектирование объездной дороги вокруг поселка Павловка

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске для разгрузки улично-дорожной сети планируют построить ещё один мост через Свиягу — в створе улиц Шевченко Ленинского района и засвияжской Смычки. Кроме того, предполагается реконструировать эстакаду моста по улице Минаева. Данные вопросы подняты главой Ульяновска Сергеем Панчиным в ходе осмотра ремонта Императорского моста и обсуждения транспортных вопросов с губернатором региона Сергеем Морозовым.

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