В Ульяновской области спроектируют объездную дорогу вокруг Павловки
Ульяновск, 21 июля, 2020, 14:26 — ИА Регнум. В Ульяновской области в 2021 году начнется проектирование объездной дороги вокруг поселка Павловка. Соответствующее поручение дал губернатор Сергей Морозов в ходе рабочей поездки в Павловский район, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.
Глава региона, оценивая дорожную обстановку, констатировал, что для жителей Павловского района подъездная дорога к селу Октябрьское является «важной артерией и точкой роста»: ведёт к карьеру и крупным промышленным предприятиям, поэтому из-за активного движения большегрузного транспорта «дорожное покрытие испытывает серьезную нагрузку».
Он поручил министерству промышленности и транспорта Ульяновской области совместно с администрацией Павловского в 2021 году «приступить к проектированию объездного пути».
По данным властей, в 2018 году на дороге «Подъезд к с. Октябрьское» возросла интенсивность движения грузового транспорта из-за работы карьера, что привело к разрушению асфальтобетонного покрытия. Для обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе на маршруте регулярной перевозки школьников, ежегодно проводится ямочный ремонт. В 2020 году на ремонт выделено 10 млн рублей, в настоящее время выполнено 10% от общего объема. Работы планируется завершить до 15 августа.
Первый вице-премьер Ульяновской области Андрей Тюрин уточняет, что в Павловском районе проводится «комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения: устанавливаются знаки, наносится горизонтальная разметка». Подъездная дорога ремонтируется с целью обеспечения безопасности движения.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске для разгрузки улично-дорожной сети планируют построить ещё один мост через Свиягу — в створе улиц Шевченко Ленинского района и засвияжской Смычки. Кроме того, предполагается реконструировать эстакаду моста по улице Минаева. Данные вопросы подняты главой Ульяновска Сергеем Панчиным в ходе осмотра ремонта Императорского моста и обсуждения транспортных вопросов с губернатором региона Сергеем Морозовым.