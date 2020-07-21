Калуга, 21 июля, 2020, 14:34 — ИА Регнум. В Калужской области за шесть месяцев 2020 года за содействием в трудоустройстве обратилось в центры занятости 18 тыс. 193 человека (144% от уровня 2019 года). 13 тыс. 68 человек (225% от уровня 2019 года) официально признаны безработными. Об этом 21 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В поисках работы

По информации ведомства, на конец июня уровень регистрируемой безработицы составил 2,4% (в 2019 году — 0,46%). С начала 2020 года численность уволенных в связи с высвобождением составила 1218 человек, из них 103 человека являются пенсионерами по старости, 46 — лицами предпенсионного возраста. В связи с угрозой распространения на территории области новой коронавирусной инфекции 19 тыс. 217 сотрудников 802 предприятий переведены на дистанционную работу, 3086 работников 223 предприятий находятся в простое, 1918 работников 141 предприятия работают неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, 148 человек 19 предприятий находятся в отпусках без сохранения зарплаты, 108 работников уволены и предполагаются к увольнению ещё 283 человека.

Наибольшую потребность работодатели испытывают в швеях, водителях, овощеводах, трактористах, а также во врачах, медсёстрах инженерах, учителях и полицейских. В регионе средний уровень оплаты труда у рабочих — 22 тыс. 562 рубля, у служащих — 25 тыс. 934 рубля.