Ярославль, 21 июля, 2020, 14:09 — ИА Регнум. В Ярославле на проспекте Авиаторов 21 июля забор на разделительной полосе красили в дождь. Об этом сообщает ОНФ в Ярославской области.

Тарас Сидорин Покраска заборов в Ярославле

Покраску забора снял на видео активист ОНФ Тарас Сидорин. По его словам, он остановился и призвал рабочих не делать этого. Однако они отказались. Активисты ОНФ сообщили об этом факте в мэрию города.

Покраска заборов на городских улицах не раз вызывала критику общественности. Их перекрашивают каждый год, причем зачастую без очистки, прямо на ржавчину и старую краску. Общественники считают это бессмысленной тратой денег.