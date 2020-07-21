Барнаул, 21 июля, 2020, 13:31 — ИА Регнум. Информацию о том, что в России могут приостановить индексацию зарплат чиновников, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал алтайский общественник, основатель школы реальной политики Константин Емешин:

Цитата из к/ф «Государственный чиновник» реж Иван Пырьев. 1931. СССР Чиновники

«Это традиционные российские «качели»: индексировать — не индексировать. В канун выборов политики громогласно радуют — «не индексировать», но потом, когда не могут найти достойных чиновников на «низкую зарплату», то потихоньку без рекламы индексируют».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее РБК со ссылкой на методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на три года, известил о том, что Министерство финансов России в 2021 году может отказаться от индексации окладов государственных служащих.