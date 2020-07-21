Сбросы костромского ювелирного завода не влияют на качество питьевой воды
Кострома, 21 июля, 2020, 13:28 — ИА Регнум. Ситуация с загрязнением реки в посёлке Красном-на-Волге Костромской области не несет угрозы качеству питьевой воды местных жителей. Об этом со ссылкой на официальный ответ Костромской межрайонной природоохранной прокуратуры сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, в октябре 2019-го и в 2020 году надзорные органы провели проверку проб воды из стоков крупного ювелирного предприятия Sokolov. Эксперты пришли к выводу, что в сбросах завода в ручей Безымянный и далее реку Дмиха выявлены «значительные превышения загрязняющих веществ».
Жаловаться на неестественный цвет воды в ручье в надзорные органы местные жители начали ещё в 2019 году. Однако, проблема предприятием Sokolov не решена до сих пор. Добиваться устранения экологических нарушений природоохранная прокуратура намерена в суде.
Sokolov является крупнейшим производителем ювелирных изделий в России. На заводе, расположенном в поселке Красное-на-Волге в Костромской области, трудится более 4 тысяч работников. Производственный комплекс занимает площадь свыше 35 000 квадратных метров. Украшения, выпускаемые на предприятии, продаются во многих странах мира.