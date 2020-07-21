Ярославль, 21 июля, 2020, 13:26 — ИА Регнум. Кировский районный суд обязал главное управление МЧС по Ярославской области закупить алкотестеры и газоанализаторы. Об этом говорится в решении суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Алкотестер

С иском к МЧС обратился ярославский транспортный прокурор. В структуру МЧС входит инспекция по маломерным судам. В ее обязанности входит контроль за состоянием судоводителей. Для этого у сотрудников инспекции должны быть приборы, с помощью которых водителей тестируют на алкогольное опьянение. Однако, как показала проверка прокуратуры, на всю Ярославскую область имелся лишь один такой прибор — в подразделении Ярославля. А вот в Ростове, Переславле, Рыбинске, Брейтове, Пошехонье и других подразделениях определить степень трезвости капитана на месте, как того требует закон, не представлялось возможным.

«В судебном заседании представитель ответчика по доверенности возражал против удовлетворения иска, пояснил, что для приобретения указанных приборов отсутствуют денежные средства», — говорится в решении суда.

Похожая ситуация сложилась и с газоанализаторами. Маломерные суда раз в пять лет должны проходить проверку, в том числе на степень выбросов вредных веществ в атмосферу. Но из всех подразделений ГИМС лишь три имели такие приборы.

«В ходе проверки было установлено, что газоанализаторами для освидетельствования маломерного судна обеспечены только инспекторские отделения г. Ярославля и г. Рыбинска, а также инспекторский участок г. Углича. В нарушение п. 3.1 Регламента судовладельцы маломерных судов обязаны ожидать доставки типового газоанализатора типа «Инфракар» из другого инспекторского отделения/участка, что приводит к увеличению срока оказания указанной услуги и создаёт угрозу допуска судна к эксплуатации без проведения тестирования маломерного судна», — говорится в решении Кировского районного суда.

Стоит отметить, что проверку транспортная прокуратура проводила еще год назад. Видимо, за это время ситуация не изменилась. Кировский районный суд вынес решение по иску прокурора в конце июня. Суд обязал ГУ МЧС по Ярославской области закупить пять газоанализаторов и 11 алкотестеров. Осталось лишь найти на это деньги.