Кострома, 21 июля, 2020, 13:14 — ИА Регнум. По официальным данным за прошедшие сутки в Костромской области SARS-CoV-2 выявили ещё у 10 человек, 25 жителей региона выздоровели. Об этом сообщает Информационный центр по коронавирусу в России

Pixabay.com

Всего с начала пандемии общее количество заражённых в регионе достигло 2005, из них вылечены врачами 1352 человека, 25 больных COVID-19 скончались. Новых летальных исходов за последние 24 часа не зарегистрировано.