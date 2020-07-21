Калуга, 21 июля, 2020, 14:32 — ИА Регнум. В Калужской области за шесть месяцев 2020 года за счёт всех источников финансирования построено 3013 квартир общей площадью 253,4 тыс. кв. метров, или 78,1% к аналогичному периоду 2019 года, сообщает 21 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройка

За счет собственных и заёмных средств населением было построено 1 тыс. 525 жилых дома общей площадью 183,3 тыс. кв. метров, или 72,3% всего введенного в регионе жилья.

Ввод жилых домов с января по июнь 2020 года осуществлялся во всех муниципальных районах и городских округах области.