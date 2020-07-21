Москва, 21 июля, 2020, 13:08 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон о «выходном» дне на прохождение диспансеризации, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля. На «отгул» могут рассчитывать работники старше 40 лет.

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Сотрудники, достигшие возраста 40 лет, получают дополнительные гарантии при прохождении диспансеризации.

Право на освобождение от работы дается на один рабочий день один раз в год с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. При этом работник обязан подтверждать отсутствие «прогула», использование «выходного» на поход к врачам справкой медицинской организации, если это предусмотрено коллективным договором или локальным нормативным актом.