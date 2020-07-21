Красногорск, 21 июля, 2020, 13:09 — ИА Регнум. Работа по рекультивации четырёх полигонов в Подмосковье, о которой 20 июля сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, будет завершена к 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве экологии и природопользования Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свалка

Каждый из четырёх объектов является крупным, что и объясняет длительность сроков рекультивации.

В министерстве рассказали, что речь идет о полигоне Часцы в Одинцовском округе, Каурцево в Наро-Фоминском округе, Парфеново в Сергиево-Посадском округе и полигоне Съяново в Серпуховском округе.