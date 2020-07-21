Москва, 21 июля, 2020, 13:03 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон об универсальной визе для въезда на территорию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Французские болельщики в России

С 1 января 2021 г. в России вводится универсальная единая электронная однократная виза для краткосрочного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях.

Электронная виза будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания до 16 суток гражданам иностранных государств, перечень которых будет установлен правительством РФ.

Электронная виза будет оформляться на основании решения МИД России, принятого по заявлению иностранного гражданина, заполненному на специализированном сайте.

Срок оформления электронной визы будет составлять не более четырех календарных дней с даты подачи иностранным гражданином заявления о ее оформлении.