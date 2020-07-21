Грозный, 21 июля, 2020, 12:56 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на включение его в очередной санкционный список США решил пригласить госсекретаря Майка Помпео в гости, чтобы тот на месте убедился, как соблюдаются права человека в Чечне.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

На кадрах видеообращения к представителю Госдепа, показанного телекомпанией «Грозный», Кадыров заявил, что, узнав о решении США, он сильно испугался и уехал в глубинку.

«…Я до того испугался, что приехал в родовое селение Беной. Так что, Помпео, приезжай — здесь очень красиво. Посмотрим, кто какие права нарушает», — прокомментировал чеченский лидер решение США.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля госсекретарь Майк Помпео объявил о включении Рамзана Кадырова в «черный» список из-за нарушения прав человека в Чечне. В этот же список попали жена Кадырова и две его дочери.

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