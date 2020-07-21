Москва, 21 июля, 2020, 12:42 — ИА Регнум. Глава МЧС Евгений Зиничев отправится в город Нижние Серги Свердловской области, чтобы на месте контролировать устранение последствий наводнения. Такое поручение ему дал президент России Владимир Путин, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

66.mchs.gov.ru Ликвидация последствий подтопления в городе Нижние Серги

Перед этим глава государства заслушал доклад министра о ситуации в городе.

На сегодняшний день вода ушла от подтопленных домов. Идут восстановительные работы. Предстоит восстанавливать мосты, линии электропередачи и дома.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение обрушилось на уральский город 20 июля. Причиной стал ливень. В Нижних Сергах объявлен режим ЧС.