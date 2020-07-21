Москва, 21 июля, 2020, 12:14 — ИА Регнум. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что разрабатываемая военными вирусологами совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи вакцина от коронавируса еще находится на стадии клинических испытаний.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

По его словам, клинические испытания вышли на вторую стадию, сейчас они находятся на завершающем этапе.

«По их окончании будет решаться вопрос о ее государственной регистрации», — цитирует Кузнецова РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил, что разрабатываемая военными вирусологами и специалистами Центра им. Гамалеи вакцина от коронавируса готова.

По его словам, ученые Национального исследовательского центра дали окончательные оценки результатам испытаний вакцины — все добровольцы получили иммунитет к коронавирусу.

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