Калуга, 21 июля, 2020, 12:13 — ИА Регнум. Положительные тесты на коронавирус подтверждены в Калужской области у 34 человек за последние сутки, сообщает 21 июля корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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Всего в регионе подтверждено 6 тыс. 987 положительных тестов. 1 тыс. 510 человек находятся на лечении, 5 тыс. 423 человека выздоровели, 54 человека умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (369), в Обнинске (227), в Боровском районе (157), Малоярославецком районе (128), в Жуковском районе (119) и в Людиновском районе (81).