Ярославль, 21 июля, 2020, 11:59 — ИА Регнум. В Ярославской области дороги к объектам сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» получат региональный статус. Постановление об этом подписал председатель правительства области Дмитрий Степаненко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Дорога

Речь идет о дорогах левобережной части Угличского района: Углич — Ульянкино, Мимошня — Плоски и ряде других участков на этой же территории. Дороги ведут к сельхозпредприятиям «АгриВолги»: овцеводческому хозяйству, молочно-товарной ферме, цеху глубокой переработке молока и мясоперерабатывающему заводу холдинга.

Региональное правительство не раз заявляло о поддержке различных начинаний холдинга. В постановлении правительства указано, что принятые дороги будут содержаться за счет средств областного бюджета. Ранее они находились на балансе местных властей. Судя по всему, в перспективе их ждет ремонт.