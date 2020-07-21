Пекин, 21 июля, 2020, 11:53 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Xinte Automobile представил свою третью модель электрокара под названием Sitech AEVs. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Autohome.com Sitech AEVs

По сравнению с двумя первыми моделями бренда внешний дизайн AEVs имеет более персонализированные компоненты. Электрокар выполнен в ретро-стиле, а его круглые фары напоминают модель MINI.

Sitech AEVs получил пластиковый обвес на колесных арках и порогах. Пластиковые пластины появились также на дверях новинки, что призвано защитить кузов от царапин. Некоторые элементы на контрасте с черным пластиком выполнены в оранжевом цвете. Сам же кузов электрокара белый.

В салоне Sitech AEVs установлены новая интеллектуальная система DOS SELF и 12,2-дюймовый поворотный сенсорный ЖК-дисплей с центральным экраном.

Напомним, Xinte Automobile уже выпускает электрические мини-автомобили Sitech DEV 1 и Qineng GEV 1.

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