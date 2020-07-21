Луцк, Украина, 21 июля, 2020, 11:43 — ИА Регнум. У мужчины, захватившего автобус с людьми в украинском Луцке, есть автомат и гранаты, сообщило 21 июля издание Strana.ua со ссылкой на собственные источники в Национальной полиции Украины.

Цитата из видео «Видео стрельбы у автобуса с заложниками в Луцке, который захватил неизвестный с оружием и взрывчаткой» RT Захват автобуса с заложниками на Украине

По информации журналистов, злоумышленник также заложил мину в одном из людных мест Луцка. Позже он намерен обнародовать свои требования в социальных сетях.

Всего, по данным полиции, в захваченном автобусе находятся 20 человек.

Очевидцы сообщают, что правоохранители оттесняют людей на 50 метров от ограждения, расширяя тем самым территорию вокруг места происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в полиции Волынской области заявили, что предполагаемый преступник заранее опубликовал в социальных сетях видеообращение, в котором не высказал никаких конкретных требований.