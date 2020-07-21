Козельск, Калужская область, 21 июля, 2020, 14:49 — ИА Регнум. Банк России 20 июля выпустил в обращение памятную монету, посвященную городу Козельску Калужской области. Монета вышла в серии «Древние города России» и имеет номинал 10 рублей, а её тираж — пять миллионов штук. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего Калужским отделением Банка России Владимир Репета.

Фото пресс-службы Банка России Банк России выпустил в обращение памятную монету, посвященную городу Козельску/

Новая монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца. На оборотной стороне монеты (реверсе) изображен вид на Никольскую церковь, вверху слева — герб города Козельска.

«Монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», — подчеркнул Владимир Репета.

Первая памятная монета, посвященная Козельску, была выпущена в 2013 году в серии «Города воинской славы». Козельск — один из древнейших городов России, расположен на берегу реки Жиздра. Первое упоминание города-крепости в русских летописях датируется 1146 годом. В 1238 году город прославился отчаянным сопротивлением ордынцам. Когда ценой больших потерь враги взяли Козельск, то их предводитель Батый назвал его «Злой город».