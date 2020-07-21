Москва, 21 июля, 2020, 11:27 — ИА Регнум. Законопроект об индексации пенсий внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Предлагается индексировать не реже одного раза в год все пенсии на уровень не ниже инфляции.

«Мы считаем, что индексироваться должны все пенсии, и по старости, и по потере кормильца, и по инвалидности, и в том числе пенсии для работающих пенсионеров», — заявил парламентарий.

Законопроект, по его словам, внесен во исполнение тех норм Конституции, за которые проголосовали граждане РФ.