Ярославль, 21 июля, 2020, 10:47 — ИА Регнум. В Ярославской области от COVID-19 умерли еще два человека. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

Как сообщает региональный оперативный штаб, умерли мужчина 1957 года рождения и женщина 1954 года рождения. Таким образом официальное количество умерших от этого заболевания за время пандемии в регионе достигло 24 человек.

За последние сутки в Ярославской области выявлено 39 новых инфицированных. Всего выявлено 5637 фактов заражения, из них 4933 человека выздоровели, в том числе за последние сутки 107.