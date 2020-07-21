Калуга, 21 июля, 2020, 10:21 — ИА Регнум. 16 летних лагерей на базе средних школ в Калуге смогут принять 608 детей, сообщает 21 июля корреспондент ИА REGNUM по материалам планерке в городской управе.

Скриншот страницы министерства образования Калужской области в «ВКонтакте» В летнем лагере отдыха

Территория каждой из десяти школ, на базе которых будут работать лагеря, была окошена и прошла противоклещевую обработку. На двухразовое питание выделено 178 рублей в день на ребенка.

«В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, все работники школьных столовых должны быть в масках и перчатках. И они, и педагоги, которые будут работать воспитателями в этих лагерях, уже сдали анализы и заполнили медкнижки. Сейчас в управлении образования ожидают заключение санитарного ведомства, и как только оно будет получены, а это, как ожидается, произойдет 24 июля, пришкольные площадки смогут принять тех детей, родители которых подали заявления», — сказала начальник управления образования Калуги Ольга Лыткина.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой калужской областной межведомственной комиссией по отдыху и оздоровлению детей было принято решение не открывать летние загородные детские оздоровительные лагеря.