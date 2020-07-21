Гонконг, Китай, 21 июля, 2020, 09:16 — ИА Регнум. Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 21 июля агентство Синьхуа.

Коронавирус в Гонконге

Общее число заболевших в специальном административном районе (САР) Гонконг, по данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, достигло 1958 человек за все время эпидемии. Из них 12 человек скончались, 1306 выздоровели.

В САР Макао заболели 46 человек, все они благополучно выздоровели. В Гонконге число подтвержденных случаев достигло 455 за все время эпидемии, включая семерых погибших и 440 выздоровевших и выписанных из больниц острова.

На материковой части Китая число подтвержденных случаев опасной инфекции достигло 83 693 за все время эпидемии, включая 4634 смертельных. Выздоровели 78 817 челвоек.