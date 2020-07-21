Село Верх-Камышенка, Алтайский край, 21 июля, 2020, 08:27 — ИА Регнум. Нешуточные страсти кипят в признанной «медовой» деревне — Камышенке Смоленского района Алтайского края. Как сообщают «Вести-Алтай», местные пчеловоды никак не могут найти общий язык с владельцами животноводческой фермы. Дело дошло до прямых угроз и тарана автомобиля.

Цитата из видео Алтайский край. Константин Гроо, пчеловод

Цитата из видео Момент тарана автомобиля

По мнению пчеловодов, проблемы начались ещё в 2019 году, когда близ водоёма появились загоны с бычками и овцами (близкое соседство с пасекой негативно влияет на вкус мёда). К тому же то, что ферму построили слишком близко к реке, подтвердили впоследствии и надзорные органы. Собственнику постройки выписали штраф и обязали устранить нарушение.

Цитата из видео Животноводческая стоянка

Вероятно, это обстоятельство и послужило причиной агрессии со стороны животноводов. По словам пчеловода Константина Гроо, к его дому прибыла группа мужчин и начала высказывать претензии, мол, почему одним можно разводить гусей, пчёл, а другим не дают заниматься скотиной.

Цитата из видео Алтайский край. Константин Гроо, пчеловод

«С этого пошли все угрозы и на драку спровоцировали. Угрожали, напугали жену, убийством угрожали. Своей машиной протаранили нашу, врывались в дом», — пояснил Константин Гроо. На видеокадрах действительно заснят момент тарана «Нивы» водителем другой «Нивы». Угрозы со стороны животноводов продолжаются.