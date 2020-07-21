Москва, 21 июля, 2020, 07:57 — ИА Регнум. Рост цен на автомобильное топливо в России вновь стал поводом для обращения к властям Российского топливного Союза (РТС). В письме, направленном в адрес председателя российского правительства Михаила Мишустина, в частности, сказано, что основная проблема происходящего состоит в том, что производство моторного топлива не восстановлено на уровень 2019 г. и не удовлетворяет спрос на нефтепродукты на внутреннем рынке России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

«В результате недостатка предложений и неудовлетворённого спроса не только в оптовом звене на биржевых торгах, но и в мелкооптовом сегменте, значительно выросли оптовые биржевые, а вслед за ними — и мелкооптовые цены. Особенно ситуация критична по автомобильному бензину, оптовые цены на который практически сравнялись с розничными, а в ряде регионов даже превысили их», — сказано в письме, которое подписал глава РТС Евгений Аркуша.

Также независимые участники топливного рынка отмечают, что действия регуляторов, настойчиво понуждающие производителей к увеличению объёмов производства и поставок моторного топлива по всем каналам сбыта в условиях действующей налоговой системы, демпфирующего механизма и ценовой конъюнктуры внешнего рынка оказываются недостаточно эффективны.

Поскольку происходящее сегодня на топливном рынке является системной проблемой и повторяется периодически, РТС предлагает ряд мер, среди которых — стимулирование увеличения производства товарных автомобильных бензинов в объемах, соответствующих возросшему спросу, в том числе за счёт изменения структуры производимых нефтепродуктов и, возможно, корректировок параметров демпфирующего механизма.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье сейчас литр АИ-95 стоит почти как дизтопливо — 55 рублей. К тому же его качество значительно ухудшилось.