Чита, 21 июля, 2020, 07:29 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, по данным статистики, наблюдается рост цен на бензин автомобильный марки АИ-98 (на 0,4%), бензин марок АИ-92, АИ-95 и топливо дизельное (на 0,5%). Об этом Забайкалкрайстат сообщил, проанализировав обстановку за период с 6 по 13 июля 2020 года в Чите. Но и сегодня, 21 июля, судя по публикации «Вечорки», рост продолжается. К тому же качество автомобильного топлива заметно ухудшилось.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

По признанию жительницы Красночикойского района Любови Грошевой, на АЗС в селе Черемхово бензин дорожает с каждым днем. Сейчас литр АИ-95 стоит почти как солярка — 55 рублей.

«К тому же качество топлива очень плохое. Машина дымит», — сообщила автомобилистка. Аналогичные сообщения о повышении цен на топливо поступают также из многих районов Забайкалья: рост цен на ГСМ отмечается и в Чите. АИ-92, по данным автолюбителей, еще пару месяцев назад стоил 42 рубля за литр, сегодня цена на него выросла до 46 рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, рост цен на автомобильное топливо отмечен и в других регионах России. Это связано с тем, что в июле 2020 года производство и отгрузка бензина на внутренний рынок остаются ниже, чем в июле 2019 года. Это создало условия для диспаритета оптовых и розничных цен и убыточности розничной реализации моторного топлива, спровоцировало рост цен на АЗС.