Курган, 21 июля, 2020, 07:21 — ИА Регнум. В Курганской области ночью 21 июля прошёл проливной дождь и улицы ушли под воду. Курганцы в социальных сетях делятся фотографиями последствий стихии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Отмечается, что затопило улицу Кирова. Курганцы пишут в социальных сетях об отсутствии ливнёвки на этой только что отремонтированной дороге. Затоплен участок на улице Машиностроителей возле спорткомплекса «Зауралец». Не лучше ситуация на других автомагистралях.

В Кургане 21 июля по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь. Днём +24…+26, ночью +14…+16.