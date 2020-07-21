Барнаул, 21 июля, 2020, 06:51 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае не улучшается, растёт число тяжелобольных с SARS-CoV-2: ух уже 112 (+17 за сутки) человек, на аппарате ИВЛ — 33 (+6 за сутки). По данным оперативного штаба региона на утро 21 июля, общее число положительных тестов составляет уже 7758, причём только 185 из них подтвердились за последние сутки. Не обошлось без новых летальных случаев — их пять.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

Общее число жертв коронавируса достигло 162 человек. Выписаны по выздоровлении — 5007 человек (4557 взрослых и 450 детей). Из общего числа пациентов инфекционных отделений стационаров 1361 больны внебольничной пневмонией, 2750 — ОРВИ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на аномальную жару, ситуация с коронавирусом в Алтайском крае не улучшается. Накануне сообщалось о 101 новом выявленном носителе коронавируса и трёх новых летальных случаях.