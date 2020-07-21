Омск, 21 июля, 2020, 05:21 — ИА Регнум. Власти Омской области признали, что в Исилькульском, Марьяновском и Москаленском районах сложилась кризисная ситуация, связанная с «вынужденным ограничением водоснабжения». Как выяснилось, под ограничения попали более 40 тысяч человек. Организован подвоз воды автотранспортом.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Бутыли с водой

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, причина произошедшего — аварийное отключение электроэнергии на насосной станции «Пикетное», низкий уровень воды в резервуарах чистой воды. Повлияла на ситуацию и аномально тёплая погода — расход воды существенно вырос. В том числе и в связи с поливом приусадебных участков.

Источник питьевого водоснабжения в указанных районах — Любино-Исилькульский групповой водопровод. Подземных повреждений на его магистральных водоводах в настоящее время не зафиксировано, магистральные насосные станции постепенно выводятся на максимальные режимы работы. Восстановить режимы подачи воды планируют 22−23 июля.

Что касается дальнейших мер, планируется повысить надежность электроснабжения АО «Омскоблводопровод» и выполнить в 2020 году замену аварийных участков водоводов. Средства на реконструкцию центральной насосной станции города Исилькуля выделяют в рамках регионального проекта «Чистая вода». Реализация запланирована на 2020−2021 годы. В Марьяновском районе в 2021 году планируют построить автоматизированную насосную станцию.

На мероприятия по водоснабжению Исилькульскому и Марьяновскому районам с 2018 по 2020 год из областного бюджета было выделено 141,33 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации, распространяемой в соцсетях, воды в Исилькульском районе Омской области нет с 13 июля. Сначала она перестала идти в домах, затем пропала из колонок. 17 июля в районе был введён режим ЧС.