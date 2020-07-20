Москва, 21 июля, 2020, 00:38 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации опубликовало «дорожную карту» по развитию индустрии детских товаров. Согласно этому документу к 2024 году необходимо повысить долю детских товаров (кроме детского питания) отечественного производства на российском рынке с нынешних 29% до 35%.

Дарья Антонова ИА REGNUM День защиты детей, Москва

Стоит отметить, что эксперты обратили внимание на тот факт, что в проекте Стратегии развития индустрии детских товаров до 2030 года, который был опубликован два года назад на сайте Министерство промышленности и торговли, были иные цифры.

Цель в 35% детских товаров российского производства на российском рынке к 2024 году там тоже есть, но только в инерционном сценарии (если ничего не делать). В умеренно-оптимистическом сценарии — 36%, а в инновационно-прорывном — 41%.

В аналогичной стратегии 2020 года цель в 45% по умеренно-оптимистическому сценарию ставилась вообще на 2020-ый год.