Дамаск, 21 июля, 2020, 00:37 — ИА Регнум. Очередные выборы депутатов Народного совета (парламента) Сирии проводились под давлением и были несправедливыми. Об этом говорится в распространённом 20 июля заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

Морган Ортэгус

«Вчера режим Асада провёл так называемые парламентские выборы в Сирии. Башар Асад стремится представить эти сомнительные выборы как успех против якобы сговора Запада, но на самом деле это просто еще один шаг в длинной череде срежиссированных Асадом несвободных голосований, в которых у сирийского народа нет реального выбора», — заявила Ортэгус.

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, с прихода партии Асада к власти «Сирия не видела свободных и справедливых выборов», и последние — не стали исключением. Информацию о том, что на выборах голосующим якобы раздавались уже заполненные бюллетени, и в целом на них оказывалось давление, Ортэгус назвала совершенно достоверной. Отдельно в заявлении был выделен «антидемократический» недопуск к голосованию проживающих за границей сирийских беженцев.

В документе госдепартамента подчёркивается, что пока «режим Асада и его правительство» не обеспечат выполнения требований «международного сообщества», оно «будет рассматривать эти сфальсифицированные выборы такими, какие они есть: очередной попыткой режима придать себе ложную легитимность и избежать осуществления политического процесса, предусмотренного в резолюции 2254 Совета Безопасности ООН».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ирана надеются, что прошедшие 19 июля в Сирии выборы в парламент помогут миру в Сирийской Арабской Республики.

Это третьи за время войны в Сирии выборы в законодательный орган республики. Эксперты ожидают победы Партии арабского социалистического возрождения («Баас»), которую возглавляет президент САР Башар Асад.

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